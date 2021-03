Verfolgungsjagd: Polizeiauto prallte gegen Baum

Augenzeugen fiel am Donnerstagvormittag ein Fahrzeuglenker in der Stadt Salzburg auf, der Gegenstände aus seinem Auto warf. Zwei Polizeistreifen entdeckten das gesuchte Fahrzeug daraufhin in Salzburg-Taxham. Sofort versuchten sie es anzuhalten. Doch der Lenker (43) aus Oberösterreich widersetzte sich den Aufforderungen der Polizei. Beim Europark verlor eine Streife schließlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug in einer Kurve. Das Auto prallte gegen einen Baum.