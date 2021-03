Filmregisseur Bertrand Tavernier gestorben

„Dass ich in keine Kategorie passe, gefällt mir“

„Ich beleuchte Themen, Universen, Epochen und verschiedene Länder, um die Wahrheit zu erfassen. Dass ich in keine Kategorie passe, gefällt mir“, sagte Tavernier vor seinem 75. Geburtstag in einem Interview. Er wolle nicht als eingebildet erscheinen, doch glaube er, dass darin seine Stärke liege.