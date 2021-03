Regenfälle sorgen für Sturzbäche auf dem Uluru

Regenfälle erinnern an das Jahr 2016

Vor fünf Jahren wurden die Überschwemmungen und Regenfälle - die so schwer waren, dass der Nationalpark geschlossen werden musste - vom Bureau of Meteorology als „einmaliges Wetter in einem halben Jahrhundert“ beschrieben. Kintore, eine abgelegene Stadt im australischen Northern Territory, war von der Außenwelt fast gänzlich abgeschnitten. 400 Einwohner musste aufgrund der Überschwemmungen evakuiert werden. Andere Städte wie Papunya und Yulara waren ebenfalls betroffen.