„Es wird im Tourismus fast nur Verlierer geben“

Personal wandert in andere Branchen ab

Der österreichische Tourismus hat sich in den vergangenen Jahren an die gestiegene Nachfrage angepasst. Dann kam Corona und in den Städten, die sich normalerweise nicht vor Touristen retten können, herrschte plötzlich gähnende Leere. Von 100 auf 0 in wenigen Wochen. „Wir waren schon fast beim anderen Problem: Overtourism“, sagt Charles Sperl, Fremdenführer in Wien. Man habe bereits Lösungen gesucht, wie man mit der steigenden Nachfrage umgeht. Inzwischen werde die Situation aber bedrohlich. „Wir haben zum Beispiel Fremdenführer, die nur chinesischsprachig führen. Die haben sich jetzt andere Jobs gesucht und die werden dann natürlich fehlen, wenn es wieder losgehen wird.“