Keine Lösung in Sicht: ewiger Kampf um neue Halle

Vor fünf Jahren gelang den Brückl Hotvolleys der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Weil die eigene Sporthalle nicht ligatauglich ist, darf man aber nicht dort spielen. Der Wunsch nach einer anständigen Halle ist also gleich alt wie der Hotvolleys-Erfolgslauf. Heuer geht es sogar noch um den Aufstieg in die 1. Bundesliga.