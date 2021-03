„Einheitliche Spielregeln für Reisen bis Sommer“

Terminal 1 muss saniert werden

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen stehen am Flughafen in den kommenden Jahren große Investitionen an. Bis Juni sollen die Eigentümer darüber informiert werden, welche finanziellen Verpflichtungen in den kommenden Jahren eingegangen werden müssen. Das Flughafen-Hauptgebäude, der „Terminal 1“, ist in die Jahre gekommen und platzt teilweise aus allen Nähten. Vor allem die Bereiche für Ankünfte, Einreise, Sicherheitskontrolle und die Wartezonen bräuchten mehr Platz. „Der Terminal gehört dringend erneuert - mit oder ohne Pandemie.“ Daneben fallen auch Kosten für eine Pistenentwässerung, die Rollwegerneuerung und Standardinvestitionen in Gerätschaften an. Gesamtvolumen: geschätzte 80 bis 120 Mio. Euro. „Ohne Zuschüsse der Eigentümer-Vertreter wird das nicht gehen“, sagte Ganghofer.