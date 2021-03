McLaren schnappt sich neuen Hamilton Ugo Ugochukwu

Jeder träumt davon

Norris bestreitet schon seine dritte Saison heuer. Ugo ist genau gleich alt, wie Hamilton, als er sich dem Team anschloss. „Ich fühle mich geehrt, bei so einer legendären Mannschaft, wie McLaren, unterschreiben zu können. Und das so früh in meiner Laufbahn. Es ist fantastisch, dass mich McLaren unterstützt, davon träumt jeder junge Pilot“, sagte der US-Amerikaner, der 2013 in New York mit dem Rennfahren begann.