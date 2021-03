Stalking-Prozess: 343 Anrufe bei der Ex-Freundin

„Wollte die beiden nerven“

Dies nagte offenbar massiv am 40-Jährigen, er rächte sich mit einer Art „Telefonterror“: Mit drei verschiedenen Handys rief er seine Ex-Freundin in vier Monaten nicht weniger als 343 Mal anonym an, zudem 235 Mal einen Mann, den er als vermutlichen neuen Partner ausgemacht hatte. Nicht selten kam es vor, dass 20 Anrufversuche an einem einzigen Tag erfolgten. Verständlich, dass die Gespräche nicht mehr angenommen wurden. Das war dem Angeklagten egal, denn er sagte beim Prozess unumwunden zu Richter Norbert Hofer: „Mir ging es darum, die beiden zu nerven.“