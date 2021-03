Brennsteiner: „Nicht für verrückt erklärt“

Mit Rang sechs in der Riesentorlauf-Disziplinenwertung überraschte Stefan Brennsteiner im abgelaufenen Weltcup-Winter positiv. Wieso dem 29-Jährigen vom SC Niedernsill nach der WM in Cortina der Knopf so richtig aufging und was er als Allergiker zum Thema Impfen vor der Olympia-Saison sagt, erzählt er im „Krone“-Interview.