Boris-Ex Lilly Becker plaudert über Sex mit Frauen

Die Ex von Tennisstar Boris Becker trennte sich 2018 von ihrem damaligen Ehemann. Seitdem scheint Lilly noch nicht den Richtigen gefunden zu haben - oder die Richtige? Denn wie die 44-Jährige laut „Bang“ in einer Instagram-Fragerunde verriet, ist die Vorstellung, mit einer Frau im Bett zu liegen für sie nicht so abwegig. Auf die Frage, ob sie zu Sex mit einer Frau Ja sagen würde, antwortete Lilly: „Wir sind wunderschöne Geschöpfe mit einer tiefgründigen Seele, also natürlich.“