Neue Quelle für Fernwärme in Arnoldstein & Villach

Die ABRG verwertet Gewerbe- und Industriemüll. Kürzlich wurde ein zweiter Wirbelschichtofen installiert. Entstandene Wärme und Dampf wurden bisher an umliegende Industriebetriebe in Arnoldstein abgegeben. Nun speist das Unternehmen in das Wärmenetz der Kelag Energie & Wärme GmbH ein. „Die Wärmelieferung ist für uns eine sehr gute Ergänzung unseres Gesamtportfolios“, sagt ABRG-Geschäftsführer Thomas Werner. Mit der zusätzlichen Wärmeleistung wird die Fernwärme zum Großteil aus Abwärme und Biomasse gespeist. Erdgas dient nur noch als Ausfallsreserve und für einen Teil der Spitzenabdeckung.