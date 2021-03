Lienhart hofft auf Platz in der ÖFB-Startelf

Philipp Lienhart ist mit einer beeindruckenden Saisonbilanz zur österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gereist. Der Innenverteidiger kam in allen 28 Bewerbspartien des SC Freiburg zum Einsatz, spielte dabei 27 Mal durch und erzielte immerhin vier Tore, so auch am Sonntag beim 2:0 gegen Augsburg. Für seine Leistung in diesem Match wurde der 24-Jährige mit der Nominierung in die „kicker“-Elf des Tages belohnt.