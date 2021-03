Brandanschlag in Trafik: Spendenaufruf für Opfer

Am 5. März änderte sich das Leben für Nadine W. schlagartig. Die Trafikantin wurde in ihrem Geschäft in Wien-Alsergrund von Ex-Freund Ashraf A. angezündet und liegen gelassen. Bisher schwebte sie in Lebensgefahr. Nun riefen Freunde eine Spendenaktion ins Leben, um Nadine in Zukunft mit OPs und Pflege zu helfen.