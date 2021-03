Sozialpädagogik wird erstmals akademisch

Sie waren für die Gesellschaft immer schon wichtig und nehmen in Krisenzeiten wie diesen an Bedeutung zu: die Sozialpädagogen. Die KPH Edith Stein in Stams galt bereits bisher als kompetente Stätte ihrer Ausbildung. „Die Sozialpädagogen arbeiten sehr oft in Teams mit akademischen Kollegen, in Bälde können sie sich gleichgestellt fühlen“, erläuterte KPH-Rektor Peter Trojer eine Triebfeder der Installierung jenes Novums, das am Montag nicht ohne Stolz der Öffentlichkeit präsentiert wurde: das erste Bachelorstudium der Sozialpädagogik im gesamten Bundesgebiet mit der Berechtigung, ein Masterstudium dran anzuhängen.