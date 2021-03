„Feiger Zugang!“ Boykottforderungen vor WM-Quali

6.500 Arbeiter

Die WM in Katar ist vor über zehn Jahren im Dezember 2010 unter ominösen Umständen vergeben worden. Das Emirat steht international wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Der Auslöser für die jüngste Debatte ist ein Bericht des „Guardian“, wonach seit 2010 mehr als 6.500 Arbeiter aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und Nepal in Katar gestorben seien. Die Zahlen wurden aus Regierungsquellen zusammengetragen. Die tatsächliche Zahl der in diesem Zeitraum gestorbenen Migranten sei deutlich höher, da auch aus anderen Ländern Arbeiter in das Emirat kämen, schrieb der „Guardian“ im Februar.