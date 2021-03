So will sich der ÖFB Rapids Kara und Demir sichern

Mit dem Spiel am Donnerstag in Glasgow gegen Schottland (20.45 MEZ, im LIVETICKER auf sportkrone.at) nimmt das österreichische Nationalteam Anlauf auf die achte Teilnahme an einer Fußball-WM. Weiter geht es bereits am Sonntag im Happel-Stadion gegen die Färöer, drei Tage danach wartet wieder im Wiener Prater die dänische Auswahl. Mit Ercan Kara und Yusuf Demir sind diesmal auch zwei junge Rapidler mit türkischen Wurzeln dabei. Der ÖFB will sich ihre Dienste sichern ...