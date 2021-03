DFB-Manager Bierhoff widerspricht Löw in EM-Frage

Der Plan B

Löw hatte am Samstag im Interview bei „Bayern 1“ von einem Plan B der UEFA gesprochen, wonach die EM nur in einem Land ausgerichtet werden soll. „So wie sich die ganze Geschichte im Moment entwickelt, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es nicht ganz so einfach vorstellbar, dass die EM wie geplant stattfinden kann“, so der deutsche Teamchef.