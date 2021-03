Egoismus-Vorwurf! Kühbauer: „Bin richtig sauer“

„Das war verrückt“, war auch Rapids Torschütze Arase nach der 1:1-Enttäuschung fassungslos. Sein Fazit war ja noch eine Untertreibung. Denn als Kara in der letzten Sekunde seinen Elfer samt Nachschuss vergab, jubelte auch kein Tiroler. Kurios. Doch der von Torhüter Oswald gerettete Punkt war für sie ja egal. „Wir haben da schon nur mehr nach Hartberg geschaut“, gab WSG-Trainer Silberberger zu. Selbst beim Schlusspfiff war seine Miene noch versteinert, da führte die Schopp-Truppe ja noch mit 3:2. Kurz darauf brachen aber auf dem Tivoli, wo die Spieler an den Handys hingen, einige auch beteten, alle Dämme: Schulz hatte tatsächlich noch St. Pöltens 3:3-Ausgleich in der Steiermark erzielt, Hartberg damit in die Flop-6 gestürzt.