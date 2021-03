Bundesliga LIVE: WSG Tirol gegen Rapid ab 17 Uhr

Silberberger-Lob für Rapid

Wie man Rapid schlägt, hat die WSG beim 3:0 in Wien am 13. Dezember vorexerziert. Rapid sei seitdem aber, so des Trainers Vermutung, „eine Klasse stärker“ geworden. „Rapid ist neben Red Bull Salzburg die beste Mannschaft in Österreich. Was das Positionsspiel angeht vermutlich sogar die beste“, sagte Silberberger. Dennoch bestreite er die Partie lieber gegen Rapid als gegen einen Verein der unteren Tabellenhälfte, erzählte Silberberger. Denn gegen Rapid wisse jeder Spieler, dass ohne hundertprozentigen Einsatz nichts gehe. Zudem kommen die Wiener ins Tivoli, „um Fußball zu spielen“, was seinem Team entgegenkomme.