Frauen-Training als Strafe: Wirbel in Deutschland!

Am Samstag veröffentlichten Spielerinnen der Bundesliga und 2. Bundesliga einen Offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB), in dem sie sich über Vogels verbales Fehlverhalten ebenso wie gegen die entsprechende Strafe beschweren. „Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball“, heißt es in dem Brief, den Teamkapitänin Alexandra Popp und weitere Spielerinnen veröffentlichten. Der DFB und Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg reagierten wenig später auf den Brief.