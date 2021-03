Drohnen-Protest gegen EM-Spiele in Bilbao!

Eine Drohne mit einer Botschaft gegen Fußball-EM-Spiele in Bilbao hat am Samstag für eine kurzfristige Unterbrechung des spanischen Liga-Spiels zwischen Athletic Bilbao und Eibar (1:1) gesorgt. Die Begegnung wurde in der 68. Minute angehalten, während der Schiedsrichter das Flugobjekt mitsamt der angehängten Fahne vom Spielfeld trug.