Lewandowski und Piatek erhalten England-Freigabe!

Darauf hofft auch der ÖFB für sein Gastspiel am 25. März in Schottland. Die Vereine sind von ihrer Abstellungspflicht für Länderspiele laut FIFA-Angaben nur dann entbunden, wenn ihre Spieler nach der Rückkehr mehr als fünf Tage in Quarantäne müssten. ÖFB-Teamchef Franco Foda hat insgesamt 19 Deutschland-Legionäre in sein vorläufig 43-köpfiges Rekordaufgebot berufen. Eine Bestätigung, dass etwa Alaba in Schottland zur Verfügung steht, gab es bis Samstagnachmittag allerdings weder von den Bayern noch vom ÖFB. Man gibt sich im Verband aber optimistisch, für den Auftakt in Glasgow den Großteil der betroffenen Akteure zur Verfügung zu haben.