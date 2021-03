Stuttgart stellt Kalajdzic für Schottland-Spiel ab

Österreichs Nationalteam kann im ersten Spiel der WM-Qualifikation am Donnerstag in Schottland auf Shootingstar Sasa Kalajdzic zurückgreifen. Der VfB Stuttgart stellt den Stürmer nicht nur für die folgenden Partien in Wien gegen Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) ab, sondern auch bereits für den Auftakt. Das gaben die Schwaben am Samstag vor ihrem Gastspiel bei Bayern München bekannt.