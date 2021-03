Kunstraum Pro Arte: Geschichten aus Linien

„Eine Linie zu ziehen, bedeutet, eine Geschichte zu erzählen.“ In diesem Sinn wollen die Salzburgerin Nathalie Unteregger und die in Taiwan geborene Tina Graf mit ihrer gemeinsamen Ausstellung – jenseits üblicher Schubladen – die herkömmlichen Sichtweisen und Blickwinkel hinterfragen. In Tina Grafs Druckgrafiken und großformatigen Gemälden stehen der Mensch, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Reibungspunkte im Fokus. Nathalie Unteregger arbeitet zur Materialität von Dingen mit Stoff, Papier, Draht und Ton, auf die sie durch zeichnerische Prozesse einwirkt.