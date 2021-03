Streit um Islam-Lehrer im steirischen Landtag

Tourismusreform

Wie berichtet, will Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl den Fremdenverkehr in unserem Bundesland auf neue Beine stellen. Was auch in ihrer eigenen Partei auf wenig Gegenliebe stößt: So wurden etwa in Langenwang und Neuberg - zwei Gemeinden mit absoluter ÖVP-Mehrheit! - Anträge gegen die Reform beschlossen. „Schließlich würde der aktuelle Plan viele kleine Tourismusinitiativen und gewachsene Strukturen zerstören“, will Hermann den Hauptgrund für die massive Ablehnung kennen.