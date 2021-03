Militär eröffnet Feuer: Acht Demonstranten tot

In Myanmar sind bei den anhaltenden Protesten gegen den Militärputsch am Freitag mindestens acht Menschen getötet worden. In Aungban in der Landesmitte seien Sicherheitskräfte zunächst mit Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen, später hätten sie dann das Feuer eröffnet, heißt es. Ein Sprecher der Militärjunta war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.