Enkelsohn verunglückte mit dem Opa (80) an Bord

Am 18. März 2021 gegen 17 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung den Pkw seines Großvaters auf dem Güterweg Waldschlag, in Richtung Traberg. Der 80-jährige Großvater des Fahrers befand sich zu dieser Zeit am Beifahrersitz. In einem Waldstück war die Straße spiegelglatt und das Fahrzeug kam ins Rutschen.