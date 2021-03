Nationales Impfgremium für AstraZeneca-Fortsetzung

Daraufhin begrüßten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Entscheidung. „Es war richtig, dass wir in Österreich keine vorschnelle politische Entscheidung getroffen haben“, sagte Anschober. Kurz sah ebenfalls den österreichischen Weg bestätigt. „Die EMA hat noch einmal das bestätigt, was sie ohnehin schon entschieden hat“, so der Bundeskanzler.