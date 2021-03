Anschober: „EMA hat klare Entscheidung getroffen“

Fortsetzung der Impfkampagne in Italien

Italien kündigte unterdessen bereits an, die Impfkampagne mit dem AstraZeneca-Impfstoff wieder fortzusetzen. „Die Regierung begrüßt die EMA-Stellungnahme. Am Freitag wird die Impfkampagne wieder aufgenommen. Die Regierung ist bemüht, so viele Menschen wie möglich in kürzester Zeit zu impfen“, so Premier Mario Draghi.