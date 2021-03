Saison-Aus! Schweiz-Star Wendy Holdener hat Corona

Für die alpine Ski-Rennläuferin Wendy Holdener ist die Saison vorzeitig beendet. Die 27-jährige Schweizerin verpasst das Weltcup-Finale in Lenzerheide wegen eines positiven Coronatests, wie Swiss-Ski am Donnerstagabend mitteilte. Auch der Test von Trainer Klaus Mayrhofer fiel positiv aus. Beide befänden sich in Isolation. Durchgeführt wurde auch noch ein PCR-Test, dessen Resultat am Freitagvormittag vorliegen soll.