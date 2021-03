„Schularzt soll die Testungen anerkennen dürfen!“

Diese Selbsttests sollen aber - wie berichtet - nicht nur das bestehende Testangebot ergänzen, sondern - „sofern sie unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden“, wie es dazu von den Behörden heißt - fortan auch als Eintrittsatteste anerkannt werden. Während Sanitäter in Teststraßen oder geschultes Personal in Apotheken diese dann als solche anerkennen dürfen, gibt es ausgerechnet für die Schulen - wo man ja bereits Übung hätte - aber noch kein Anerkennungsmodell. Auch deshalb wandten sich viele Schulärzte, Eltern und Pädagogen an die „Krone“.