Rapid-Abschied: Knaller geht zu „Heimatverein“!

So wird der 63-Jährige nach sechs Jahren in Hütteldorf zu seinem „Heimatverein“ zurückkehren und ab Mitte Mai als Leiter der Admira-Akademie fungieren. „Ausschlaggebend dafür war der nachvollziehbare Wunsch des allseits anerkannten Fachmanns, nicht mehr täglich als Trainer am Platz zu stehen, aber dennoch eine leitende Position innezuhaben“, heißt es in einer Rapid-Aussendung.