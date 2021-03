Ganz stark! Meier carvt aufs Europacup-Podium

Für Meier war es nach Rang drei in Innichen und einem zweiten Platz in Oberhoch (beides 2017) der dritte Podestplatz in einem Europacup-Rennen. Mit dem Andelsbucher Thomas Dorner (17./+1,55), dem Lecher Magnus Walch (23./+2,14) und dem Mellauer Juniorenweltmeister Lukas Feurstein (24./+2,36) landeten zudem noch drei weitere Vorarlberger in den Punkterängen.