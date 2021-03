Innsbrucker Gymnasium wegen Covid-Cluster gesperrt

Appell für kostenlose Testungen

„Nachdem das Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt wieder zunimmt und auch die Abwasserproben erhöhte Werte zeigen, müssen wir streng und konsequent auf Neuinfektionen reagieren. Nach wie vor lautet die Strategie: testen, nachverfolgen und impfen. Wir appellieren an alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die kostenlosen Testmöglichkeiten in der Stadt zu nutzen“, unterstreicht der ressortführende Vizebürgermeister für Gesundheit und Sicherheit, Johannes Anzengruber.