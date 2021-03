Kartoffel aus Ägypten ersetzen die aus Tirol

Kritik hagelt es auch von Brigitte Amort, Spitzenkandidatin der Grünen zur LK-Wahl: „Von Regionalität sprechen und in Wirklichkeit mit dem Gegenteil Geld verdienen. Es gab keinen Druck von Seiten der LK, keinen Aufschrei, dass der MPreis ägyptische Kartoffel den Vorzug gibt. Selbst jetzt schiebt Giner die Schuld einfach ab.“ MPreis und Giner äußerten sich dann in einer gemeinsamen Pressemitteilung, in der sie die große Auswahl an regionalen Produkten betonen und den Zukauf aus Ägypten deshalb vornehmen, um den Kunden eine Auswahl zu geben. Giner zeigt sich außerdem optimistisch, dass die gelagerten Kartoffel noch verkauft werden können.