Dreh vor den Augen des „Kaisers“ Franz Klammer

Crew für Dreh in Wien zu Gast

Beim Klammer-Streifen zeichnet sich Andreas Schmied für die Regie verantwortlich, der verspricht, „es ist ein Spielfilm mit einzigartigen Skiaufnahmen und wunderschöner Love-Story.“ Freilich gehören auch Indoor-Drehs zum Programm, also versammelte sich die Crew bis inklusive Mittwoch in Wien, um in der Stadthalle das Szenario des Pressezentrums des Konferenzraumes des Olympischen Dorfs 1976 am Patscherkofel nachzustellen.