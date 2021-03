Wiesenthal-Zentrum will Ukraine-Stadion umbenennen

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum fordert die Umbenennung des nach einem Nazi-Kollaborateur benannten Fußball-Stadions in der Ukraine und hat den Weltverband FIFA zum Handeln aufgefordert. In einem Brief an FIFA-Präsident Gianni Infantino hieß es: „Wir erwarten, dass Sie darauf bestehen, dass der Ukrainische Fußballverband UAF Spiele in dem Stadion ablehnt, bis es im Sinne der FIFA-Statuten umbenannt ist.“ Das teilte die Organisation am Mittwoch mit.