WHO lehnt „Grünen Pass“ der EU wegen Bedenken ab

Das Europabüro der WHO teilte am Donnerstag mit, dass die Anzahl der Neuinfektionen in Europa um neun Prozent gestiegen sei. Damit sei der vielversprechende Rückgang der vergangenen sechs Wochen vorbei. Die Virusvariante B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien auftrat, sei inzwischen in 43 der 53 europäischen Länder aufgetreten.