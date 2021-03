Prinz Charles überglücklich über Philips Genesung

Sein 99-jähriger Vater hatte am 16. Februar in einer Privatklinik eingecheckt, nachdem er sich eine Infektion zugezogen hatte. In der Folge wurde auch ein altes Herzleiden akut und der Duke of Edinburgh musste sich in einer Herzklinik einer Operation unterziehen und sich danach weiter in der Privatklinik behandeln lassen. Am Montag durfte er das Krankenhaus zur Erleichterung seiner Familie verlassen und auf Schloss Windsor zurückkehren. Nach seiner Entlassung bedankte sich Philip beim Krankenhauspersonal und ging selbst zum Auto.