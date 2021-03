Kickt Ribery bald unter österreichischem Coach?

Wie krone.at bereits berichtete, wird Ex-Bayern-Star Franck Ribery intensiv mit einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht. Der Franzose peilt offenbar einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt mit dem österreichischen Coach Adi Hütter an. Doch es gibt zwei Knackpunkte, die einen Transfer verhindern könnten.