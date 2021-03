Löw zu Corona-Chaos: „Entbehrt jeglicher Logik“

„Wenn man das gesehen hat, […] in Leipzig war eine Inzidenz von 50, in Liverpool vielleicht 100, und dann geht man in ein anderes Land nach Budapest, da waren es 400, das entbehrt jeglicher Logik“, kritisierte Löw. Die nächsten Heimspiele in der WM-Qualifikation am 25. März gegen Island und am 31. März gegen Nordmazedonien „bestreiten wir auf jeden Fall in Deutschland“, betonte der Ex-Trainer der Wiener Austria und des FC Tirol. Die beiden Partien steigen in Duisburg. Dazwischen liegt das Qualifikations-Spiel am 28. März in Rumänien.