WM-Quali-Match in Amsterdam vor bis zu 5000 Fans

Bis zu 5000 Zuschauer dürfen am 27. März das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Niederlanden und Lettland in der Cruyff-Arena von Amsterdam verfolgen! Hintergrund ist ein Test, durch verschiedene Maßnahmen Großereignisse in der Pandemie wieder sicher zu ermöglichen. Wie der niederländische Fußball-Verband KNVB am Dienstag mitteilte, sollen Schnelltests und eine Handy-App dabei zum Einsatz kommen.