Ryan Fitzpatrick wechselt zu Washington

Nachdem Kyle Allen verletzungsbedingt wohl noch längere Zeit auf Einsätze verzichten muss, entschied sich das Washington Football Team, mit Ryan Fitzpatrick einen Ersatz-Quarterback zu holen, der das Team nächste Season in die Playoffs leiten und im besten Fall den ersten Super-Bowl-Triumph seit 1991 holen soll. „Fitzmagic“ unterschrieb einen Einjahresvertrag, an dem er mindestens zehn Millionen Dollar verdient. Washington setzt bei dem Trade vor allem auf die Erfahrung, die der Quarterback aus seinen 16 Jahren in der NFL, in denen er acht mal das Team wechselte, mitbringt. Zuletzt war Fitzpatrick für die Miami Dolphins im Einsatz.