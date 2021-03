EM 2021: Plan mit 12 Städten bleibt bestehen

Es bleibe aber natürlich sein Ziel, endlich wieder Fans in den Stadien zu haben. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Pandemielage dies zulässt. Als EM-Gastgeber ausgewählt worden waren München, Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Rom, St. Petersburg sowie Finalausrichter London. Österreichs Nationalteam tritt gegen die Niederlande, die Ukrainer und Nordmazedonien zweimal in Bukarest und einmal in Amsterdam an.