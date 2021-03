GB: Pubs teilweise schon jetzt bis Juni ausgebucht

„Die Nachfrage ist geradezu explodiert“, so der Chef der City Pub Group, Clive Watson am Dienstag. Dem aktuellen Plan der britischen Regierung nach dürfen Restaurants und Pubs in England vom 12. April an ihre Außenbereiche öffnen, vom 17. Mai an sind auch wieder Besuche in geschlossenen Räumen erlaubt. Frühestens am 21. Juni sollen alle Corona-Restriktionen aufgehoben werden.