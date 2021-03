St. Paulis Erfolgslauf endet - 0:2 gegen Paderborn

Das Zwischenhoch des FC St. Pauli in der zweiten deutschen Bundesliga ist am Montagabend zu Ende gegangen! Stürmer Guido Burgstaller, Tormann Dejan Stojanovic und Co. verloren das Heimspiel der 25. Runde gegen den SC Paderborn mit 0:2 (0:1) und gingen damit nach sechs ungeschlagenen Partien samt fünf Siegen wieder einmal als Verlierer vom Platz.