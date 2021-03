Eisbullen von allen guten Geistern verlassen

Was für eine Blamage! Die Bulls lagen in Dornbirn nach gut sieben Minuten bereits 0:3 zurück, verloren dann mit 3:6 auch das zweite Viertelfinalspiel (best of seven) gegen entfesselte Bulldogs. Für den Serienausgleich sorgten Bozen (7:2 in Bratislava) und VSV (6:3 gegen KAC). Wien siegte erneut – 3:2 bei Fehervar.