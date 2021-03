Kumpel Novak stimmt Thiem auf Dubai ein

Nach dem Aus im Viertelfinale von Doha wartet auf Dominic Thiem in der Wüste die nächste Herausforderung – Österreichs Tennisstar startet beim 250er-Turnier in Dubai, Trainer Nicolas Massu zeigte sich nach den ersten Trainingseinheiten happy. „Alles in Ordnung! Da waren gute Sachen dabei, es geht aufwärts“, so der Chilene.