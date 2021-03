„Dosen-Prinz“ Max Thurn und Taxis stirbt an Corona

Trauer in der Wiener Society um den „Dosen-Prinzen“. Der für seinen adeligen Prosecco in kleinen Alu-Behältnissen bekannte Prinz Max Emanuel Thurn und Taxis, ein weit entfernter Verwandter von Fürstin Gloria, starb Sonntagfrüh offenbar an Corona. Der Unternehmer war erst vor wenigen Tagen positiv getestet worden.