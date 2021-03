Das Heer hilft bei den „Vorarlberger Testspielen“

Wie bisher sind kostenlose Antigentests an neun Landes- sowie 29 Gemeindestationen möglich. Ein Testbus fährt zudem 15 Kommunen an, 34 Apotheken runden das Angebot für die „Vorarlberger Testspiele“ ab. Der „Weg zurück in die Normalität“ (O-Ton Gantner) ist also ziemlich verworren.